LUKoil запустил основные объекты в рамках газового проекта в Узбекистане

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Российский LUKoil запустил основные производственные и технологические объекты в рамках реализации основной стадии проекта Юго-Западный Гиссар в Узбекистане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В числе введенных объектов установка комплексной подготовки газа номинальной мощностью 4,4 млрд куб. м в год, установка предварительной подготовки газа, а также четыре газосборных пункта.

В результате запуска этих объектов добыча газа на Гиссарской группе месторождений выведена на проектный уровень, который составляет около 14 млн куб. м в сутки или 5 млрд куб. м в год. На данный момент эксплуатационный фонд месторождений составляет 37 добывающих скважин.

Отметим, что LUKoil вошел в проект Юго-Западный Гиссар в 2008 году.