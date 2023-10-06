Lukoil выделит SOCAR кредит в размере 1,5 млрд долларов

Российская нефтяная компания Lukoil выделит Государственной нефтяной компании (SOCAR) кредит в размере 1,5 млрд долларов США

Российская нефтяная компания Lukoil выделит Государственной нефтяной компании (SOCAR) кредит в размере 1,5 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкую прессу, кроме того, Lukoil начнет поставки российской сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод STAR - актив SOCAR в Турции.

В настоящее время перерабатывающая мощность завода составляет 200 тысяч баррелей нефти в день.

Напомним, что этим летом НПЗ STAR прекратил импорт российской сырой нефти из-за трудностей в торговле с Россией в связи с международными финансовыми санкциями и заменил ее казахстанской нефтью KEBCO. НПЗ STAR сократил закупки нефти Urals до менее чем 50 тыс. баррелей в сутки, при этом в 2022 году объем закупок составлял в среднем 100 тыс. баррелей нефти в сутки.

По соглашению, Lukoil с октября начнет поставлять на НПЗ STAR около 100 тысяч баррелей нефти Urals в сутки. Это составляет половину перерабатывающих мощностей нефтеперерабатывающего завода STAR. Три нефтяных танкера Azure Celeste, Ocean Faye и Sea Fidelity отправились из Приморска в Турцию в конце сентября-начале октября после загрузки 100 тысяч тонн нефти Urals. Сообщается, что это первая партия поставок в рамках нового контракта.