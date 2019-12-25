Президент LUKoil: Сегодня мы активно ведем геологоразведочные работы на Каспии

На сегодня российская нефтяная компания LUKoil добывает за границей почти 400 тысяч баррелей в день, а вкладывает в иностранные проекты порядка 20% от суммарного бюджета.

Как передает Report, об этом сказал глава LUKoil Вагит Алекперов в интервью газете "Коммерсантъ".

«Сегодня мы приобретаем только высокоэффективные активы, на которых уже есть производство, как, например, проект Marine XII в Конго (LUKoil купил 25% в проекте за 768 млн долларов), или где есть подтвержденные запасы, как в ОАЭ. Помимо этого, продолжаем активно вести геологоразведочные работы на Каспии. В следующем году начинаем бурение скважины на новом блоке «Хазри». Эффективно ведем работу на территории Казахстана, где подписали соглашения по двум месторождениям — Женис и 1-Р-2. Надеюсь, в первом квартале мы уже подпишем контракт на разработку Женис. Есть ряд и других интересных проектов на территории Казахстана, а также Азербайджана», - сказал В.Алекперов.

По его словам, по Казахстану подписано большое соглашение по изучению огромной территории республики и большого объема исторического материала, который был передан LUKoil компанией «Казмунайгаз».

«То есть мы ведем такую же работу, какая проводилась в свое время по Ирану по интерпретации исторической сейсмики и того геологического материала, который у них есть. Эта работа рассчитана на два года, а потом мы надеемся провести переговоры по геологоразведке тех участков, которые интересны как нам, так и национальной компании Казахстана», - подчеркнул глава компании.

В Конго, компания LUKoil c Eni рассматривает расширение участия и уже достаточно далеко продвинулась в переговорах. В Нигерии в партнерстве с Chevron компания LUKoil осваивает блоки OML-140 и 132 (в ноябре LUKoil реализовал опцион на покупку 40% у Chevron) и видит там перспективу и хороший потенциал.

«В ближайшее время правительство Нигерии должно одобрить наше вхождение в блок 132. Но сейчас в республике меняется законодательство, и мы активно работаем с правительством для того, чтобы в него вошли обещанные поправки, влияющие на экономику наших проектов, особенно исторических. Что касается новых участков, то мы закладываем туда все существующие риски. Но я не хотел бы говорить о тех блоках, которые мы сейчас изучаем, но соглашения еще не подписаны», - сказал В.Алекперов.

LUKoil также ведет активные переговоры с правительством Мексики о том, чтобы перейти на новый тип контракта.