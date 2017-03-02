LUKoil сократил добычу нефти на 9%

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Российский LUKoil за 2016 год, по предварительным данным, снизил добычу нефти на 8,6% по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, объем добычи в прошлом году составил 91,992 млн тонн.

По информации, добыча нефти LUKoil в четвертом квартале 2016 года выросла на 0,7% по сравнению с третьим кварталом - до 22,69 млн тонн.

Добыча газа компании по итогам 2016 года незначительно выросла - до 20,3 млрд кубометров. Добыча газа в четвертом квартале выросла по сравнению с третьим кварталом на 8,3% - до 5,1 млрд кубометров.