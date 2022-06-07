О нас

Lukoil переведет купленные у Shell АЗС под бренд Teboil

Lukoil переведет купленные у Shell АЗС под бренд Teboil Lukoil, который приобрел в мае 2022 года сеть АЗС Shell в России, принял решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании.
Энергетика
7 июня 2022 г. 12:29
Lukoil переведет купленные у Shell АЗС под бренд Teboil

Lukoil, который приобрел в мае 2022 года сеть АЗС Shell в России, принял решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в пресс-службы Lukoil.

Предприятие будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым компания владеет с 2005 года. Lukoil уже приступил к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций.

Для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой Lukoil. Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

В компании отметили, что завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность Lukoil в рамках сделки с Shell, также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

Teboil был основан в Финляндии в 1934 году. В настоящий момент на российском рынке представлено около 150 наименований продукции бренда.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lukoil to rebrand Shell's fuel stations network as Teboil

Самое читаемое

Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
В Украине предложили проложить в Польше железную дорогу для вывоза зерна
3 июня 2022 г. 16:42
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
В Сальяне автомобиль столкнулся с трактором, есть пострадавшие
4 июня 2022 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi