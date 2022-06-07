Lukoil переведет купленные у Shell АЗС под бренд Teboil

Lukoil, который приобрел в мае 2022 года сеть АЗС Shell в России, принял решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании.

Lukoil, который приобрел в мае 2022 года сеть АЗС Shell в России, принял решение сохранить предприятие в виде отдельного дочернего общества компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в пресс-службы Lukoil.

Предприятие будет развиваться под новым для России топливным брендом — Teboil, которым компания владеет с 2005 года. Lukoil уже приступил к поэтапному ребрендингу автозаправочных станций.

Для АЗС Teboil будут разработаны новые брендированные виды инновационного топлива и собственная программа лояльности, интегрированная с действующей программой Lukoil. Во главе команды Teboil в России продолжит работу бывший руководитель сети российских АЗС Shell Виталий Маслов.

В компании отметили, что завод смазочных материалов в Тверской области, перешедший в собственность Lukoil в рамках сделки с Shell, также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

Teboil был основан в Финляндии в 1934 году. В настоящий момент на российском рынке представлено около 150 наименований продукции бренда.