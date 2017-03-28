LUKoil намерен продать около трети своих АЗС в России

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Российская компания LUKoil рассматривает возможность продажи около трети сети АЗС в России к концу года из-за неблагоприятной экономической ситуации.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил источник в компании.

"Чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал близка к нулю. Первый квартал часто бывает не очень хорошим, но в этом году он очень неуспешный. В настоящее время доходность в районе 8 рублей на тонну по сравнению с 2 тыс. руб. на тонну годом ранее. Мы понимаем, что многие наши конкуренты находятся в такой же ситуации, поэтому рассматриваем возможность продажи наших АЗС иностранным инвесторам и фондам, например, китайским и ближневосточным", - пояснил источник.

По его словам, продажа активов планируется в три этапа. Компания изучает для продажи наименее рентабельные регионы с точки зрения сбыта, такие как Брянская, Орловская области, Центральная Россия. Он также допустил возможность продажи нескольких АЗС в Московской области.

Согласно информации на сайте компании, LUKoil в России принадлежит 2544 АЗС.