Вагит Алекперов: LUKoil планирует в I квартале завершить переговоры по участию в 2 проектах в Азербайджане

Российская нефтяная компания LUKoil планирует в первом квартале 2020 года завершить переговоры по участию в двух проектах в Азербайджане.

Как передает Report, об этом сказал глава LUKoil Вагит Алекперов в интервью газете "Коммерсантъ".

"У нас сейчас идет переговорный процесс, который мы надеемся быстро завершить в первом квартале 2020 года. Нас интересуют два проекта, но пока я не буду их называть, договоры по ним еще не подписаны", - сказал В.Алекперов.

По его словам, именно в Казахстане и Азербайджане компания делала свои первые проекты и прекрасно знает эти провинции: "На сегодня, наверное, мы единственные, кто погружен в геологию и в палеоформирование запасов углеводородов в Каспийском бассейне, который мы в свое время изучали очень детально. Это позволило нам сконцентрироваться на наиболее эффективных месторождениях".

Ранее сообщалось о проведении компанией LUKoil переговоров в связи с участием в проекте блока "Умид-Бабек". Она также проявляла интерес к проекту "Абшерон".

Месторождение "Умид" расположено в 75 км к югу от Баку и в 40 км от суши. Месторождение открыто в 2010 году. Это первое месторождение, открытое непосредственно SOCAR. По предварительным данным, общие запасы месторождения оцениваются в 200 млрд кубометров газа и 40 млн тонн конденсата. Производство на месторождении началось в 2012 году.

"Бабек" смежная с месторождением "Умид" структура. В 2013 году здесь завершены сейсмоработы 3D. Рисковый сервисный контракт "О разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR и компанией SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd. и "Договор о проведении нефтегазовых операций по разведке и разработке морского блока, включающего месторождение "Умид" и перспективную структуру "Бабек" в азербайджанском секторе Каспия" между SOCAR Umid Oil&Gaz Ltd и Umid, Babek Exploration&Production были подписаны 12 января 2017 года.

Газоконденсатное месторождение "Абшерон" расположено в Каспийском море, к юго-западу от блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на глубине 500 м. По оценкам SOCAR, потенциальные запасы месторождения равны 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата. Добыча коммерческого газа с газоконденсатного месторождения "Абшерон", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, запланирована на начало 2021 года.

LUKoil работает в Азербайджане с 1994 года, когда компания вошла в проект по разработке блока нефтегазовых месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), одного из крупнейших в азербайджанском секторе Каспия.

Сегодня LUKoil участвует в разработке крупного шельфового газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", расположенного в акватории Азербайджана на юго-западе Каспийского моря. Кроме того, у LUKoil в Азербайджане есть собственная сбытовая сеть автозаправочных комплексов.