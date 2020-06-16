Лукашенко: В мире хватает нефти и газа с приемлемыми для Беларуси ценами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «БелТА».

По его словам, в мире хватает нефти и газа с приемлемыми для республики ценами.

«Идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти», - сказал А.Лукашенко председателю госконцерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия продает природный газ Европе по 65-68 долларов США, в то время как для Беларуси — за 127 долларов США.