Лукашенко: Россия предлагает Беларуси покупать у нее нефть по цене выше мировой

Отсутствие у президентов Беларуси и России договоренностей по поставкам нефти в республику связано с тем, что российская сторона предлагает покупать у нее сырье по цене выше мировой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на церемонии вручения специальной премии деятелям культуры и искусства "За духовное возрождение".

"Почему мы до сих пор с президентом России не договорились по нефти? Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у них нефть по ценам выше мировой. Где это видано?" - сказал Лукашенко.

"Поэтому я и отказался от такой нефти и прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте. Что мы и делаем. И нашли", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что Беларусь считает справедливым требование о поставках республике газа из РФ по внутрироссийским ценам.