Лукашенко поручил начать поставки нефти в Беларусь через страны Балтии

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству начать поставки нефти в страну через порты стран Балтии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, президент заявил, что таким образом страны Балтии взамен могли бы дешевле получать выработанные из доставленной нефти нефтепродукты.

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты", - заявил Лукашенко.

По словам президента Беларуси, по этому вопросу следует договориться с Литвой.

Переработка нефти будет происходить на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики. Он также отметил, что для стран Балтии это будет дешевле, чем сейчас, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам.