Лукашенко огласил реальную цену на газ для Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что при нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40–45 долларов США за 1 тысячу кубометров с учетом логистики.

Как передает Report, об этом сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» в Беларуси.

«Все считают, что мы покупаем природный газ за 120 долларов США за 1 тысячу кубов. Так не за 120. Еще в конце прошлого года они нам подсунули этот договор: "127 долларов США, меньше не можем". И плюс 20 долларов США мы им платим за "Белтрансгаз", который они купили у нас. 147 долларов США (итоговая цена)»,— сказал А.Лукашенко, приводит цитату «Беларусь сегодня»).

Он отметил, что после падения цен на нефть снизились и цены на газ, поэтому «сегодня уже в Европе цены нет такой». «Уже 80 долларов США в Германии. Так туда же еще 3 тысячи км качать. А это главные затраты. Это значит, для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около 40–45 долларов США. А нам говорят: 147 плати»,— заявил Лукашенко.