Лука Скиеппати: В 2024 году будет проведет анализ пробелов в инфраструктуре TAP

Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) в 2024 году проведет анализ пробелов для оценки каждого элемента в инфраструктуре Трансадриатического трубопровода (TAP).

Консорциум Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG) в 2024 году проведет анализ пробелов для оценки каждого элемента в инфраструктуре Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как передает Report, об этом сказал управляющий директор TAP AG Лука Скиеппати, выступая на Энергетическом саммите в Италии.

"До 2027-2028 годов мы намерены увеличить ежегодные объемы транспортировки газа более, чем 20 млрд кубических метров, учитывая также "зеленую молекулу". Мы тестируем водород, чтобы проверить, устойчива ли наша инфраструктура", - сказал Л. Скиеппати.

По его словам, в настоящее время в Албании и Греции тестируются возможности биометана: если он окажется успешным, то "мы сможем закачивать его в наши трубопроводы".

Как отметил управляющий директор, в этом году по Трансадриатическому трубопроводу уже транспортировано более 5 млрд кубометров газа: "Благодаря связи с Болгарией, TAP придает стратегическое значение инфраструктуре, соединяющей две географические области Европы».

Отметим, что трубопровод TAP предназначен для транспортировки газа в Европу с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в рамках второй стадии его разработки.

В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (рост на 39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.