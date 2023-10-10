Лука Скиеппати: Работы по удвоению мощности TAP не займут много времени

С начала коммерческих операций по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) было транспортировано более 28 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу, из которых свыше 23,5 млрд кубометров экспортировано в Италию.

С начала коммерческих операций по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) было транспортировано более 28 млрд кубометров азербайджанского газа в Европу, из которых свыше 23,5 млрд кубометров экспортировано в Италию.

Как передает Report со ссылкой на итальянские СМИ, об этом сказал управляющий директор консорциума TAP AG Лука Скиеппати, выступая на Green & Blue Talk Академии RCS "Переход к Net Zero – Инновационная энергетика".

"Мы снабжаем итальянский рынок, а также рынок Балканских стран, особенно Греции и Болгарии. В Италии, в последние месяцы произошло небольшое снижение потребления, но важно, чтобы Италия продолжила диверсификацию и чтобы трубопроводы и долгосрочные контракты представляли собой надежное решение", - сказал Л. Скиеппати.

Что касается удвоения мощности TAP, как пояснил он, "труба уже проложена, и работы по удвоению не займут много времени, по крайней мере, на итальянском участке".

"У нас 3 цели: не только увеличить транспортные мощности и, следовательно, поставки газа, но мы будем использовать электрооборудование (а не газовые турбины) и, наконец, в будущем будем транспортировать "зеленые" молекулы. Поэтому у нас есть цель достичь углеродной нейтральности", - добавил управляющий директор консорциума.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК). Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд кубометров газа на европейский рынок, из которых 8 млрд кубометров приходится на долю Италии, по 1 млрд кубометру - Греции и Болгарии. ЮГК, который протянулся на 3,5 тысяч км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Его пропускная способность составляет 16 млрд кубометров. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение "Шахдениз" с запасами 1,2 трлн кубометров.

Отметим, что в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (рост на 39%). В 2022 году поставки газа в Италию по TAP составили 10,325 млрд кубометров (рост на 43,1%).

По данным Евростата, в 2022 году страны ЕС - Италия, Греция и Болгария - импортировали из Азербайджана природного газа на 15,599 млрд евро (рост за год в 4 раза). За отчетный период Италия импортировала из Азербайджана природного газа на 13,253 млрд евро (рост в 3,9 раза).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.