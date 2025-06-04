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Лука Шиппати: TAP внедряет ИИ, дроны и спутниковый мониторинг для контроля трубопровода

Лука Шиппати: TAP внедряет ИИ, дроны и спутниковый мониторинг для контроля трубопровода Трансадриатический трубопровод (TAP) использует искусственный интеллект (ИИ), дроны и спутниковые данные для мониторинга трубопровода.
Энергетика
4 июня 2025 г. 17:06
Лука Шиппати: TAP внедряет ИИ, дроны и спутниковый мониторинг для контроля трубопровода

Трансадриатический трубопровод (TAP) использует искусственный интеллект (ИИ), дроны и спутниковые данные для мониторинга трубопровода.

Как передает Report, об этом сообщил управляющий директор TAP AG Лука Шиппати в ходе 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума.

"Для нас крайне важно внедрять инновационные решения, чтобы поддерживать высокий уровень отраслевых стандартов. Мы используем волоконно-оптическую систему мониторинга для контроля геоопасных зон в Албании в режиме реального времени, а также систему сейсмического мониторинга - на случай землетрясений", - отметил Л. Шиппати.

Он подчеркнул, что TAP активно применяет передовые технологии для повышения надежности эксплуатации трубопровода.

"Мы задействуем дроны и спутниковые данные в сочетании с искусственным интеллектом и машинным обучением, чтобы лучше понимать текущее состояние трубопровода и обеспечивать его целостность. У нас также есть система обнаружения утечек, позволяющая оперативно оценивать любые потенциальные риски вдоль маршрута TAP", - сообщил глава TAP AG.

Кроме того, по его словам, TAP использует виртуальный симулятор для подготовки диспетчерского персонала и электронную платформу для получения разрешений на проведение технических и инженерных работ.

"Все эти цифровые инструменты и технологии играют ключевую роль в обеспечении стабильной и безопасной эксплуатации нашего объекта в ежедневном режиме", - добавил Л.Шиппати.

Как сообщалось, Трансадриатический газопровод, последний компонент Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа из Каспия в Европу, был введен в коммерческую эксплуатацию 15 ноября 2020 года. Газопровод протяженностью 878 км проходит через Грецию, Албанию, Адриатическое море и Италию.

Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. По договоренности между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа должны достичь минимум 16 млрд кубометров в год. В рамках первого этапа расширения газопровода 1 млрд кубометров азербайджанского газа получит Италия, 200 млн кубометров - Албания.

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Версия на английском языке Luca Schieppati: TAP uses AI, drones and satellite monitoring to control pipeline

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