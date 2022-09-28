Лука Шиппати: TAP стал вторым поставщиком газа в Италию после Алжира

Трансадриатический газопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поступает в Италию, стал вторым по величине поставщиком газа в страну после Алжира.

Трансадриатический газопровод (TAP), по которому азербайджанский газ поступает в Италию, стал вторым по величине поставщиком газа в страну после Алжира.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил в среду управляющий директор консорциума TAP AG Лука Шиппати.

По словам Л.Шиппати, поставки газа по TAP в Италию к концу года превысят 9 млрд кубометров, что на 2,5 млрд кубометров больше, чем в 2021 году.

"Мы уже транспортировали 16 млрд кубометров газа в Грецию и Болгарию и почти 14 млрд кубометров в Италию. Мы увеличиваем ликвидность итальянского и европейского рынка. У нас есть краткосрочная и среднесрочная стратегии, и мы хотим завершить контракты по транспортировке природного газа в краткосрочной перспективе", - сказал управляющий директор консорциума

Отметим, что после войны в Украине Италия диверсифицирует свои поставки газа, чтобы уменьшить свою зависимость от России, которая раньше была ее крупнейшим поставщиком газа.

Отметим, что строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Окончательное решение относительно увеличения пропускной способности Трансадриатического газопровода будет зависеть от рыночных испытаний, которые будут проведены в 2023 году. Первоначальная цель состояла в том, чтобы увеличить поставки газа до 12 млрд кубометров в год с 2022 года по сравнению с примерно 8 млрд кубометров в 2021 году и, возможно, удвоить мощности газопровода до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.