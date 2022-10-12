Лука Шиппати: Расширение TAP состоится до конца 2027 года

Расширение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу, состоится до конца 2027 года.

Расширение пропускной способности Трансадриатического газопровода (TAP), который транспортирует азербайджанский природный газ в Европу, состоится до конца 2027 года.

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, об этом заявил исполнительный директор консорциума Лука Шиппати.

По его словам, это произойдет без прокладки новых труб и необходимости новых работ на территории Италии, при помощи установки новых компрессоров в Греции и Албании: “Мы вместе с производителями и операторами Южного газового коридора привержены плану расширения мощности до 20 млрд кубометров, чтобы предложить Европе и Италии дополнительные объемы газа”.

Шиппати сказал, что TAP уже обеспечивает Италию природным газом из нового источника: “Он удовлетворяет более 14% потребностей страны. По сравнению с прошлым годом общий объем поставок газа в Италию по TAP в этом году увеличился более чем на 60%”.

Напомним, что строительство Трансадриатического газопровода было завершено в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии. Поставки азербайджанского газа потребителям в Италии, Греции и Болгарии через TAP начались 31 декабря 2020 года.

Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.