Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров азербайджанского газа.

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров азербайджанского газа.

Как сообщает Report со ссылкой на TAP, об этом заявил исполнительный директор консорциума Лука Шиппати во время своего выступления на конференции TopUtility2023.

По его словам, более 18 млрд кубометров газа было поставлено в Италию: "ТАР помогает укрепить надежность поставок газа в Италию и повысить ликвидность рынка".

Исполнительный директор ТАР сказал, что этот трубопровод вместе со сжиженным природным газом (СПГ) и другими связующими трубопроводами позволил положить конец сегодняшнему кризису: "В то же время, нам необходимо не забывать о предстоящей зиме".

Шиппати напомнил, что благодаря полному выполнению транспортных обязательств по долгосрочным контрактам только в 2022 году газопровод покрыл более 15% внутреннего спроса Италии: "Стратегия диверсификации поставок газа в Италию включает политическую поддержку увеличения транспортировки газа по Южному газовому коридору за счет удвоения объемов прокачки по TAP".

По словам Шиппати, в этом сложном сценарии поддержка Комиссии Европейского Союза и национальных правительств имеет стратегическое значение в плане разработки необходимой нормативной базы и финансовой поддержки для обеспечения непрерывного расширения ТАР.