О нас

Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров газа

Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров газа По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров азербайджанского газа.
Энергетика
9 марта 2023 г. 17:07
Лука Шиппати: По TAP в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров газа

По Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано около 21,5 млрд кубометров азербайджанского газа.

Как сообщает Report со ссылкой на TAP, об этом заявил исполнительный директор консорциума Лука Шиппати во время своего выступления на конференции TopUtility2023.

По его словам, более 18 млрд кубометров газа было поставлено в Италию: "ТАР помогает укрепить надежность поставок газа в Италию и повысить ликвидность рынка".

Исполнительный директор ТАР сказал, что этот трубопровод вместе со сжиженным природным газом (СПГ) и другими связующими трубопроводами позволил положить конец сегодняшнему кризису: "В то же время, нам необходимо не забывать о предстоящей зиме".

Шиппати напомнил, что благодаря полному выполнению транспортных обязательств по долгосрочным контрактам только в 2022 году газопровод покрыл более 15% внутреннего спроса Италии: "Стратегия диверсификации поставок газа в Италию включает политическую поддержку увеличения транспортировки газа по Южному газовому коридору за счет удвоения объемов прокачки по TAP".

По словам Шиппати, в этом сложном сценарии поддержка Комиссии Европейского Союза и национальных правительств имеет стратегическое значение в плане разработки необходимой нормативной базы и финансовой поддержки для обеспечения непрерывного расширения ТАР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Luca Schieppati: Nearly 21.5 billion cubic meters of gas was transported to Europe via TAP
Версия на азербайджанском языке Luka Şippati: “TAP ilə Avropaya təxminən 21,5 milyard kubmetr qaz nəql edilib”

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi