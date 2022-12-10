Лука Шиппати: Европа до сих пор по TAP получила 18,5 млрд кубометров газа

С начала коммерческой эксплуатации, 31 декабря 2020 года, по сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) транспортировано 18,5 млрд кубометров газа, из которых почти 16 млрд кубометров приходится на Италию.

С начала коммерческой эксплуатации, 31 декабря 2020 года, по сегодняшний день по Трансадриатическому газопроводу (TAP) транспортировано 18,5 млрд кубометров газа, из которых почти 16 млрд кубометров приходится на Италию.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью итальянской экономической газете "Il Sole 24 Ore" генеральный директор консорциума TAP AG Лука Шиппати (Luca Schieppati).

"Только в 2022 году по TAP планируется транспортировать в Италию почти 10 млрд кубометров газа, что на 3 млрд кубометров больше, чем в 2021 году", - сказал Л. Шиппати.

По его словам, в последние несколько месяцев на приемный терминал Мелендуньо в Апулии ежедневно поступает по 25-28 млн кубометров газа, в результате чего Азербайджан стал после Алжира вторым основным поставщиком газа в Италию.

"В последние месяцы мы усердно работали, заключая долгосрочные контракты, которые гарантируют поставку 10 млрд кубометров в год в течение 25 лет, из которых 8 млрд кубометров предназначены для Италии, 1 млрд кубометров для Греции и 1 млрд кубометров для Болгарии. В то же время мы также максимально увеличили краткосрочные мощности, что на этом критическом этапе [энергетический кризис] для Европы способствовало повышению безопасности поставок. При этом мы превысили взятые на себя обязательства.

В апреле, во время визита правительственной делегации в Баку, тогдашний министр иностранных дел Луиджи Ди Майо вынес на обсуждение запрос о дополнительных потоках в Италию как минимум на 1,5 млрд кубометров. Мы гарантировали в два раза больше и запустили двигатели для проекта увеличения мощности TAP в два раза, с 10 до 20 млрд кубометров", - сказал Л. Шиппати.

Напомним, что в 2022 году Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Евросоюз на 40% до 11,5 млрд кубометров. В 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу составили 8,2 млрд кубометров.

Отметим, что строительство TAP завершилось в октябре 2020 года. Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

Консорциум TAP AG рассматривает три сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии по TAP начались с 31 декабря 2020 года.