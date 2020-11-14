Лука Шипати о значимости ТАР для Европы

Азербайджанский газ обеспечит потребность в газе внутренних рынков Болгарии, Греции и Италии соответственно на 30%, 20% и 12%

"Азербайджанский газ обеспечит потребность в газе внутренних рынков Болгарии, Греции и Италии соответственно на 30%, 20% и 12%".

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор ТАР Лука Шипати.

Говоря о значимости азербайджанского газа для этих стран Л.Шипати отметил: "Проект TAP повысит роль Греции в транзите газа в Юго-Восточную Европу и приведет к формированию конкурентоспособных цен в Италии в энергетическом секторе".

Напомним, что на днях вице-президент по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной копании Азербайджана (SOCAR) Эльшад Насиров сообщил, что расширение "Южного газового коридора" общей стоимостью 5 млрд долларов США будет готово в этом месяце для приема 10 млрд кубометров газа в год с месторождения "Шахдениз".

Э.Насиров, подразумевая Трансадриатический газопровод, отметил, что через две недели будет готова новая инфраструктура.

По трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта ЮГК, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).