Сильные ливни в Гедабеке нанесли серьезный урон электроинфраструктуре

"В Гедабекском районе сильные ливневые дожди нанесли серьезный урон электроэнергетической инфраструктуре района".
Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, природное явление препятствует работе сотрудников структуры.
"В связи с сильными ливнями с 35-кВ-ой подстанции "Славянка" отсоединилась 10-кВ-ная воздушная линия "Славянка". Кроме того, согнулся опорный столб линии. Сейчас наши сотрудники стараются устранить последствия случившейся аварии. Однако наблюдаемые погодные условия препятствуют ремонтно-восстановительным работам", - отметил Т.Мустафаев.
Tural İbadlıАвтор новости