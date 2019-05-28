Сильные ливни в Гедабеке нанесли серьезный урон электроинфраструктуре

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"В Гедабекском районе сильные ливневые дожди нанесли серьезный урон электроэнергетической инфраструктуре района".

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев, природное явление препятствует работе сотрудников структуры.

"В связи с сильными ливнями с 35-кВ-ой подстанции "Славянка" отсоединилась 10-кВ-ная воздушная линия "Славянка". Кроме того, согнулся опорный столб линии. Сейчас наши сотрудники стараются устранить последствия случившейся аварии. Однако наблюдаемые погодные условия препятствуют ремонтно-восстановительным работам", - отметил Т.Мустафаев.