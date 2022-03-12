Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет

Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет.

Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из РФ.

По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.