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Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет

Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет.
Энергетика
12 марта 2022 г. 13:25
Ливия заявила, что может заменить российскую нефть на рынке через 5-7 лет

Ливия не сможет заменить российскую нефть для Европы в настоящее время, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из РФ.

По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.

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