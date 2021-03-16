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Ливия восстанавливает свою роль на нефтяном рынке

Ливия восстанавливает свою роль на нефтяном рынке Stratfor: Добыча нефти и газа в Ливии, вероятно, останется стабильной, и шансы на широкий конфликт останутся низкими
Энергетика
16 марта 2021 г. 19:25
Ливия восстанавливает свою роль на нефтяном рынке

Ливия вернулась на глобальный нефтяной рынок. Отраслевые объекты, закрытые или поврежденные во время гражданской войны, были вновь открыты в прошлом году. Члену ОПЕК, освобожденному от участия в сделке по сокращению нефтедобычи, удается с ноября поддерживать производство на уровне выше 1 млн баррелей в сутки.

Как передает Report со ссылкой на worldoil, .

В начале этой недели к присяге было приведено первое за семь лет правительство национального единства. Между различными фракциями по-прежнему остается множество разногласий, и их будет нелегко разрешить до выборов, назначенных на декабрь, тем не менее, правительство, положившее конец расколу между враждующими восточными и западными администрациями, может стабилизировать нефтяную отрасль страны. Кроме того, оно может снизить вероятность того, что ополченцы возобновят боевые действия или снова закроют порты, месторождения и нефтеперерабатывающие заводы.

«Добыча нефти и газа в Ливии, вероятно, останется стабильной, и шансы на широкий конфликт останутся низкими», — говорят аналитики базирующейся в Техасе компании Stratfor, которая консультирует своих клиентов по геополитическим рискам.

Производство сырья в Ливии практически не росло после того, как враждующие стороны заключили перемирие в середине 2020 года. В настоящее время страна перекачивает более 1,3 млн баррелей нефти в сутки. При этом Национальная нефтяная корпорация (NOC) стремится нарастить суточную добычу до 1,45 млн баррелей к концу 2021 года, до 1,6 млн баррелей в ближайшие два года и до 2,1 млн баррелей в течение четырех лет, сообщил Bloomberg TV председатель гонефтекомпании Мустафа Саналла.

По его словам, в ближайшие месяцы NOC планирует запустить новые нефтяные месторождения в бассейнах Сирта в центральной части страны и Гадмиса на ее западе. Компания также работает над перезапуском нефтяных месторождений, закрытых в результате атак Исламского государства в 2015 году.

Реализация этих амбициозных планов будет зависеть от поддержания мира в стране и получения компанией NOC достаточно большого бюджета для ремонта энергетической инфраструктуры. Война и отсутствие технического обслуживания привели к коррозии трубопроводов и разрушению резервуаров для хранения сырья.

Скорость восстановления Ливии застала нефтегазовые рынки врасплох и оказала давление на мировые цены. Она также вызвала обеспокоенность в ОПЕК, которая пытается ограничить поставки и повысить цены после их обвала в прошлом году из-за распространения коронавируса.

Ливия освобождена от сокращения поставок из-за конфликта. И хотя ни один из членов ОПЕК публично не призывает предоставить стране квоту, вероятность такого шага растет по мере увеличения нефтедобычи.

Напомним, что в ноябре 2020 года нефтедобыча в Ливии вернулась к довоенному уровню — более 1,2 млн баррелей в сутки. ОПЕК и союзники картеля опасаются, что рост добычи в Ливии может привести к избытку сырья на нефтяном рынке.

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