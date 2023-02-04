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Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну

Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну Власти Ливии призвали международные нефтяные компании вернуться к своей деятельности в Триполи.
Энергетика
4 февраля 2023 г. 18:17
Ливия призвала международные нефтяные компании вернуться в страну

Власти Ливии призвали международные нефтяные компании вернуться к своей деятельности в Триполи.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", соответствующее мнение выразил премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба. Он сообщил о восстановлении стабильности в стране и выразил надежду на возвращение иностранных нефтяных компаний на ливийский рынок.

Согласно письменному заявлению правительства Ливии, на которое ссылается агентство, Ливийская национальная нефтяная корпорация (NOC) организовала в Триполи форум на тему "Поддержка нефтегазового сектора". В мероприятии приняли участие ливийские министры, официальные лица страны и представители международных энергетических компаний (итальянская Eni, французская Total, американская ConocoPhillips, испанская Repsol, австрийская OMV, немецкая Wintershall).

Премьер-министр заявил, что власти Ливии поддерживают NOC, а в стране восстановлена стабильность, поэтому зарубежным компаниям ничто не мешает вернуться к своей деятельности в стране.

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