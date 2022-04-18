Ливия приостановила добычу на своем крупнейшем нефтяном месторождении

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) 18 апреля объявила состояние форс-мажора на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара из-за остановки добычи.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) 18 апреля объявила состояние форс-мажора на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара из-за остановки добычи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в NOC.

"Продолжающаяся волна закрытий, затронувшая и Эш-Шарару, вынуждает нас объявить форс-мажор на нефтяном месторождении до дальнейшего уведомления, - сообщает NOC. - Абсурдными действиями, знаменующими новый виток конфликта в стране, группа лиц оказала давление на рабочих нефтяного месторождения Эш-Шарара, вынудив их постепенно остановить производство, что делает невозможным выполнение корпорацией своих договорных обязательств". На этом месторождении ежедневно добывается 280 тыс баррелей нефти.

Накануне NOC объявила о прекращении добычи и состоянии форс-мажора на месторождении Эль-Филь, которое полностью обеспечивается электроэнергией от Эш-Шарары. В субботу на месторождение Эль-Филь проникла группа лиц и предприняла попытку блокировать его. В результате этого акта саботажа добыча в воскресенье была полностью остановлена, заявила компания, добавив, что в этой связи не в состоянии выполнять свои договорные обязательства.