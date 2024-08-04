Ливия ограничила добычу нефти на крупнейшем месторождении

Ливия начала частичную остановку добычи на своем крупнейшем нефтяном месторождении Шарара.

Ливия начала частичную остановку добычи на своем крупнейшем нефтяном месторождении Шарара.

Как передает Report , об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о ходе работ.

Отмечается, что после того, как операторы получили приказы на сокращение добычи на месторождении Шарара показатель упал на 30 тыс. б/с, до 230 тыс. б/с по состоянию на вечер 3 августа, в то время как плановая мощность добычи на объекте составляет 300 тыс. б/с.

Месторождение Шарара было открыто в 1980 году и является совместным предприятием государственной нефтяной компании National Oil, французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. Оно расположено в бассейне Марзук, в пустыне Сахара на юго-западе Ливии, в 700 км от г. Триполи. Объем его подтвержденных запасов составляет 3 млрд баррелей.

На добычу нефти в Ливии часто влияет политический конфликт, когда вооруженные группы или протестующие периодически закрывают энергетические объекты, выдвигая свои требования, пишет Bloomberg. Ранее Reuters сообщил со ссылкой на два источника, которые работают инженерами, что местные протестующие частично перекрыли месторождение Шарара.