Ливия огласила потери из-за остановки отгрузки нефти

Ливийская национальная нефтяная корпорация заявила о ежедневных потерях в 55 миллионов долларов в связи с остановкой отгрузки нефти в портах Аль-Барика, Рас Лянуф, Аль-Харика, Зайтуния и Ас-Садра.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в опубликованном заявлении корпорации.