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    Ливия наращивает добычу нефти

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Ливия довела добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки и планирует дальнейший рост".

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии Мустафа Саналла в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

    Ранее в интервью агентству Bloomberg Саналла говорил, что Ливия может пересмотреть цель по увеличению производства нефти до более 2 млн баррелей в сутки к 2022 году, "учитывая сохраняющуюся нестабильность" в стране.

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