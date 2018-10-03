Ливия наращивает добычу нефти

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Ливия довела добычу нефти до 1,25 млн баррелей в сутки и планирует дальнейший рост".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал журналистам глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Ливии Мустафа Саналла в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее в интервью агентству Bloomberg Саналла говорил, что Ливия может пересмотреть цель по увеличению производства нефти до более 2 млн баррелей в сутки к 2022 году, "учитывая сохраняющуюся нестабильность" в стране.