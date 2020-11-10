Ливия может присоединиться к ОПЕК+

С момента снятия блокады с ключевых объектов нефтяной отрасли Ливии, нефтедобыча в этой стране выросла более чем в 10 раз

Ливия готова присоединиться к соглашению о сокращении нефтедобычи ОПЕК+ при условии достижения стабильного производства в стране на уровне 1,7 млн баррелей/сутки (б/с).

Как передает Report со ссылкой на ngv, об этом заявил глава Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) страны Мустафа Саналла.

На текущий момент добыча нефти в стране восстановилась до 1 млн б/с, через месяц ожидается рост показателя до 1,3 млн б/с. По словам Мустафы Саналлы, у Ливии есть план повысить добычу нефти до 2,1 млн б/с в течение пяти лет. При этом он отметил, что текущий уровень нефтедобычи, а также перспективы ее роста крайне неустойчивы из-за недостаточного финансирования нефтяного сектора страны.

«Наша добыча вновь может упасть до нуля», — сказал глава NOC.

Ливия, наряду с Венесуэлой и Ираном, была освобождена от обязательств по сокращению производства нефти в рамках ОПЕК+ в связи с нестабильной ситуацией в нефтяном секторе. Так, с января добыча нефти в Ливии упала практически на 1,2 млн б/с до 100 тыс. б/с из-за блокировки нефтяных объектов на фоне противостояния двух политических сил в стране. Однако с конца сентября производство и экспорт нефти были восстановлены.

Отметим, что с момента, когда 18 сентября командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о снятии блокады с ключевых объектов нефтяной отрасли Ливии, нефтедобыча в этой североафриканской стране выросла более чем в 10 раз.

В конце блокадного периода производство сырья упало в Ливии ниже 100 тыс. б/с, но уже к 20 октября оно приблизилось к 500 тыс. б/с, а в начале ноября составило 800 тыс. б/с.

ОПЕК и союзники картеля опасаются, что ожидающаяся вторая волна пандемии COVID-19 и рост добычи в Ливии могут привести к избытку сырья на нефтяном рынке в следующем году.