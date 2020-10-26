Ливийская NOC возобновляет работу всех нефтяных полей и портов страны

Компания объявила о планах довести нефтедобычу до 800 тысяч баррелей в день в течение двух недель и более чем 1 миллиона баррелей в течение четырех недель

Ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила в понедельник о возобновлении работы всех нефтяных полей и портов страны после прекращения действия режима форс-мажора на месторождении Эль-Филь.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении компании

"Национальная нефтяная компания объявляет о снятии режима форс-мажора на месторождении Эль-Филь и заявляет… о полном снятии блокировки работы всех ливийских нефтяных полей и портов", — отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, уже отданы распоряжения возобновить добычу на месторождении Эль-Филь с перспективой "постепенно восстановить нормальный уровень производства на протяжении ближайших дней".

В пятницу NOC объявила о прекращении действия режима форс-мажора в нефтеналивных портах Рас-Лануф и Эс-Сидра и подготовке к возобновлению экспорта. Ранее в октябре режим форс-мажора был снят с крупнейшего в стране нефтяного месторождения Шарара.

Компания также объявила в пятницу о планах довести нефтедобычу до 800 тысяч баррелей в день в течение двух недель и более чем 1 миллиона баррелей в течение четырех недель. При этом NOC отметила, что отсутствие достаточных финансовых отчислений для уплаты долгов нефтяного сектора и проведения работ по техобслуживанию не позволяет достичь производства на уровне, существовавшем до закрытия нефтяных месторождений и портов.

В последний раз большинство нефтяных полей и портов Ливии было закрыто с января из-за блокировки нефтяных объектов на фоне военных действий. Тогда была прекращена отгрузка нефти из пяти основных экспортных портов страны — Рас-Лануфа, Эс-Сидра, Марса-эль-Бреги, Эль-Хариги и Эз-Зувейтины.

Глава центробанка Ливии Садик аль-Кабир ранее заявил, что периодическая приостановка добычи и экспорта нефти из Ливии с 2013 по 2020 годы привела к убыткам, превышающим 180 миллиардов долларов США.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.