Ливийская NOC планирует довести нефтедобычу до 2,1 млн б/с

Из-за приостановок нефтяного экспорта в период с 2013 по 2020 гг. Ливия потеряла более 180 млрд долларов США

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) планирует в долгосрочной перспективе увеличить добычу нефти до 2,1 млн баррелей в сутки, газа — до 4,1 млрд кубических футов в день (около 42,4 млрд куб. м в год).

Как передает Report, об этом передает Интерфакс со ссылкой на заявление главы NOC Мустафы Саналлы.

В мае, по данным вторичных источников ОПЕК, добыча «черного золота» в стране составляла 1,16 млн баррелей в сутки.

Саналла отметил, что у корпорации есть планы по запуску нескольких проектов, которые «внесут значительный вклад в достижение стратегических целей компании по будущему продвижению и развитию сектора на всех уровнях».

«Наша добыча нефти неоднократно падала до 100 тыс. баррелей в сутки, что составляет 7% от обычного уровня производственных мощностей. Длительная остановка производственных и экспортных объектов вызвала чрезмерную коррозию и повреждение оборудования, резервуаров для хранения и трубопроводов, что привело к ограничению наших возможностей, когда эти объекты постепенно возобновили свою работу. Кроме того, ряд нефтяных месторождений (Ghani, Dahra, Mabruk, Zella) были разгромлены и фактически разрушены одержимыми злоумышленниками. Эти месторождения нуждаются в обширной реабилитации, чтобы вернуть их в строй», — отметил Саналла.

Он также сказал, что NOC заинтересована в использовании возобновляемых источников энергии, чтобы обеспечить часть энергии, необходимой для работы нефтяных объектов.

В настоящее время доходы от нефти и газа составляют 95% экспортных доходов Ливии. Глава NOC отметил, что восстановление и модернизация поврежденной инфраструктуры крупных проектов потребуют огромных инвестиций и помощи иностранных инвесторов и поставщиков услуг. «Мы понимаем, что любое успешное и долгосрочное партнерство должно быть основано на взаимовыгодных отношениях. Мы также понимаем, что это может произойти только в условиях безопасности и стабильности, и мы очень оптимистично смотрим на последние политические события и формирование правительства национального единства», — сказал Саналла.

В прошлом году с января по сентябрь добыча и экспорт нефти из портов Ливии не осуществлялись из-за боевых действий. Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 18 сентября 2020 года заявил о возобновлении добычи и экспорта. На следующий день NOC объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах. В результате в сентябре прошлого года страна увеличила добычу нефти примерно до 1,3 млн баррелей в сутки почти с нулевого уровня.

Отметим, что из-за приостановок нефтяного экспорта в период с 2013 по 2020 гг. Ливия потеряла более 180 млрд долларов США.