Литва за пять лет выделит на развитие газовых сетей 138 млн евро

Литва инвестирует в проекты развития газовых сетей около 138 млн евро в течение ближайших пяти лет.

Литва инвестирует в проекты развития газовых сетей около 138 млн евро в течение ближайших пяти лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал оператор газотранспортной системы балтийской республики Amber Grid.

"Полагаем, что природный газ как источник энергии будет широко использоваться в течение еще как минимум нескольких десятилетий, поэтому необходимо поддерживать надежность газотранспортных сетей. На это в ближайшие пять лет будет направлено 138 млн евро", - приводятся в сообщении слова директора Amber Grid Нямунаса Бикнюса.

Такие расходы утвердил госсовет по регулированию в сфере энергетики. Всего, согласно его решению, в период с 2024 по 2033 год на развитие газовых сетей направят 201 млн евро.