Литва выступает против любой возможности возобновления импорта российского газа

Возобновление закупок Евросоюзом российского газа было бы "исторической ошибкой".
Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, комментируя информацию СМИ об обсуждении этой идеи европейскими чиновниками в качестве возможного фактора прекращения конфликта на Украине.
"Даже рассмотрение возможности возврата к импорту российского газа было бы исторической ошибкой. Европа на собственном горьком опыте убедилась, что российский газ - это не просто сырье, это геополитическое оружие", - написал он в соцсети.
Москва, как считает дипломат, на протяжении десятилетий использовала экспорт энергоносителей в качестве рычага политического давления на европейские страны.
"Это были явные сигналы опасности, с кем мы имеем дело", - утверждает министр.