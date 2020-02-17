Литва проиграла спор с "Газпромом" на 1,4 млрд евро

Литва в последней инстанции - Верховном суде Швеции - проиграла дело о финансовых претензиях к российской компании "Газпром" в размере 1,4 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник министерство энергетики республики.

"Верховный суд Швеции отклонил просьбу Литвы о пересмотре неблагоприятного для нас решения апелляционного суда этой страны, который оставил без изменения постановление Стокгольмского арбитража 2016 года", - отметило ведомство.

Тяжба Литвы с российским концерном продолжалась почти восемь лет. В Вильнюсе заявляли, что, пользуясь своим монопольным положением на литовском рынке природного газа, "Газпром" якобы назначал в 2004-2012 годах за импортированное сырье несправедливую цену. Доказать это в судебных инстанциях не удалось.

Как проинформировало Минэнерго Литвы, судебные издержки составили 10,5 млн евро.