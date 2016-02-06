​Литва отказывается от "Газпрома" в пользу Statoil

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Находящаяся в госуправлении литовская компания импорта газа Lietuvos duju tiekimas, закупавшая газ у "Газпрома", подписала договор со Statoil, согласно которому приобретет газ в объеме более половины годовой потребности - около 300 млн. кубометров, сообщает Report со ссылкой на Delfi.

По словам главы Lietuvos duju tiekimas Мантаса Микалаюнаса, ценообразование, предлагаемое "Газпромом", стало неблагоприятным, поэтому при закупке сжиженного природного газа (СПГ) компания сможет сохранить стабильную цену для потребителей.

"Оценив предложения "Газпрома" и опросив участников рынка СПГ, мы избрали возможность импортировать более половины годовой потребности - около 300 млн. кубометров газа Statoil через терминал СПГ", - говорится в сообщении компании.