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Литва и Польша договорились проложить энергокабель Harmony Link по суше

Литва и Польша договорились проложить энергокабель Harmony Link по суше Литовский и польский операторы систем передачи электроэнергии - Litgrid и PSE подписали соглашение о сотрудничестве в разработке сухопутной линии электропередачи Harmony Link между Литвой и Польшей.
Энергетика
15 июля 2024 г. 17:40
Литва и Польша договорились проложить энергокабель Harmony Link по суше

Литовский и польский операторы систем передачи электроэнергии - Litgrid и PSE подписали соглашение о сотрудничестве в разработке сухопутной линии электропередачи Harmony Link между Литвой и Польшей.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

В рамках проекта планируется строительство новой двухцепной линии электропередачи с напряжением в 220 киловатт между польской электростанцией Элк-Бис и новой литовской подстанцией в Гижай, а также строительство новых подстанций в польских деревнях Норки и Вигры и реконструкцию существующей линии электропередачи на участке Остроленка - Элк-Бис в Польше.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис сказал, что Harmony Link также обеспечит коммерческую торговлю электроэнергией после синхронизации стран Балтии с сетями континентальной Европы.

Ожидается, что к концу 2024 года Litgrid и PSE примут решение о финансовых инвестициях, подтверждающих обязательства обеих сторон по финансированию и реализации проекта.

Согласно первоначальному графику, тендер на строительные работы должен быть объявлен в 2026 году. При этом сам кабель Harmony Link должен быть включен в сеть к концу 2030 года.

На данном этапе предложения подрядчиков превысили предусмотренную проектом сумму в 680 млн евро почти в 2,5 раза.

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Версия на английском языке Lithuania, Poland agree to lay Harmony Link energy cable overland

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