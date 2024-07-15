Литва и Польша договорились проложить энергокабель Harmony Link по суше

Литовский и польский операторы систем передачи электроэнергии - Litgrid и PSE подписали соглашение о сотрудничестве в разработке сухопутной линии электропередачи Harmony Link между Литвой и Польшей.

Литовский и польский операторы систем передачи электроэнергии - Litgrid и PSE подписали соглашение о сотрудничестве в разработке сухопутной линии электропередачи Harmony Link между Литвой и Польшей.

Как передает Report, об этом сообщают литовские СМИ.

В рамках проекта планируется строительство новой двухцепной линии электропередачи с напряжением в 220 киловатт между польской электростанцией Элк-Бис и новой литовской подстанцией в Гижай, а также строительство новых подстанций в польских деревнях Норки и Вигры и реконструкцию существующей линии электропередачи на участке Остроленка - Элк-Бис в Польше.

Гендиректор Litgrid Рокас Масюлис сказал, что Harmony Link также обеспечит коммерческую торговлю электроэнергией после синхронизации стран Балтии с сетями континентальной Европы.

Ожидается, что к концу 2024 года Litgrid и PSE примут решение о финансовых инвестициях, подтверждающих обязательства обеих сторон по финансированию и реализации проекта.

Согласно первоначальному графику, тендер на строительные работы должен быть объявлен в 2026 году. При этом сам кабель Harmony Link должен быть включен в сеть к концу 2030 года.

На данном этапе предложения подрядчиков превысили предусмотренную проектом сумму в 680 млн евро почти в 2,5 раза.