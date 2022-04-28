Литва и Испания выступили за немедленное введение ЕС эмбарго на газ и нефть из РФ

Санкции против России, связанные с эмбарго на нефть и газ, должны быть введены немедленно.

Санкции против России, связанные с эмбарго на нефть и газ, должны быть введены немедленно.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили министры иностранных дел Литвы и Испании Габриэлюс Ландсбергис и Хосе Мануэль Альбарес.

"Необходимость введения эмбарго на российские нефть и газ обсуждается уже несколько недель. Здесь, наше мнение, позиции и Литвы, и Испании совпадают, что это нужно делать немедленно", - сказал Ландсбергис на совместной с Альбаресом на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам переговоров.

"Испания полностью привержена защите наших ценностей и защите восточного фланга НАТО, поэтому мы активно участвуем в операции по патрулированию воздушного пространства стран Балтии с восемью истребителями F-18, дислоцированными в Шауляе, который я и посещу сегодня", - сказал глава МИД Испании.

"Мы оба согласны с тем, что мы должны сохранять давление на Россию, введенные международной общественностью санкции уже влияют на российскую экономику", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в том, что в ближайшее время Евросоюз примет пакет санкций в отношении российской нефти, глава МИД Испании сказал, что его страна намерена поддержать это.

По словам Ландсбергиса, на встрече с Альбаресом основное внимание было уделено двум вопросам - помощи Украине и необходимости укрепления безопасности региона и НАТО в целом.

В июне в Испании состоится саммит НАТО.