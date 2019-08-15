"Торговый Дом "Сокар Украина" намерен положительно разрешить конфликтную ситуацию с Украинской энергетической биржей

ООО "Торговый Дом "Сокар Украина" является постоянным членом Украинской энергетической биржи (УЭБ) и регулярно принимает участие в электронных торгах, преследуя единственную цель – приобретение того или иного ресурса для закрытия коммерческих нужд.

Об этом сообщили Report в ООО.

Как отметили в "Сокар Украина", 13 августа 2019 года компания впервые приняла участие в торгах природным газом на электронной площадке УЭБ. В ходе аукциона разыгрывались лоты по 50 тысяч кубометров.

"Мы хотим подчеркнуть, что за время своей хозяйственной деятельности "Торговый Дом "Сокар Украина" не допускал нарушений украинского законодательства. Во время проведения данного аукциона также действовал строго в рамках правил и регламентов УЭБ. Согласно правилам, для победы допускается делать минимальные шаги по поочередному повышению закупочной цены. При этом изначально торги должны были завершиться в 16:00. Но в ходе аукциона по непонятной причине время окончания торгов трижды продлевалось на полчаса", - подчеркнули в компании.

В компании считают, что временное лишение доступа к электронным торгам и наложение штрафа – необоснованная мера. "Мы со всей ответственностью заявляем, что не состоим в каких-либо коммерческих или деловых отношениях с компанией ООО "Центральная газоснабжающая компания"", - отметили в "Сокар Украина".

В течение положенного срока компания "Торговый Дом "Сокар Украина" намерена положительно разрешить данную конфликтную ситуацию с биржевым комитетом УЭБ.