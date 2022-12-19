Лидеры Азербайджана, Турции и Туркменистана обсудят экспорт туркменского газа

Лидеры Азербайджана, Турции и Туркменистана вслед за встречей глав Минэнерго трех стран проведут новый саммит и определятся с дорожной картой экспорта туркменского природного газа в Европу.

Лидеры Азербайджана, Турции и Туркменистана вслед за встречей глав Минэнерго трех стран проведут новый саммит и определятся с дорожной картой экспорта туркменского природного газа в Европу.

Как передает Report , об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью города Мардин на юго-востоке страны.

По словам турецкого лидера, вопрос поставок в Европу туркменского газа обсуждался в ходе состоявшегося на минувшей неделе в Туркменбаши саммита Турции, Азербайджана и Туркменистана.

"Мы обсудили вопрос возможности совершения такого шага тремя странами. Сказали: "А почему бы и нет". И дали соответствующие указания. Министру энергетики Турции вместе с его командой поручено провести предварительные работы с коллегами из Азербайджана и Туркменистана. Вслед за этими работами мы как лидеры трех государств проведем новую встречу и, надеюсь, примем решение о том, какой будет дорожная карта. Поставки природного газа из Туркменистана, в частности через Азербайджан, в нашу страну облегчат наши усилия", - сказал Эрдоган, говоря о возможности поставок туркменского голубого топлива в Европу через хаб, который планируется создать на турецкой территории.

Он отметил, что тема создания хаба уже продолжительное время находится в повестке Турции.

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с уважаемым президентом РФ Владимиром Путиным. Он принял Турцию в качестве хаба, по которому она сможет поставлять природный газ в Европу. И не только поставлять, но и определять цену на газ. Мы с этим согласились", - отметил Р. Т. Эрдоган.