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Лидеры США, России и Саудовской Аравии подтвердили настрой на координацию на нефтяном рынке

​Лидеры США, России и Саудовской Аравии подтвердили настрой на координ

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом подтвердил настрой на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Подтвержден настрой на координацию действий по стабилизации ситуации в глобальной торговле нефтью и минимизации негативного влияния волатильности нефтяных котировок на мировую экономику", - говорится в сообщении.

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