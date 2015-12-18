Лицензии двух пунктов продаж газа SOCAR в Турции будут восстановлены

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Аннулированные по требованию SOCAR Turkey LNG лицензии пунктов продаж CNG (сжатый природный газ) в Гемлике и Эскишехире будут восстановлены. Об этом сообщили Report в SOCAR.

Отмечено, что каждому пункту продажи CNG выдаются отдельные лицензии: "Комитет по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) с 19 марта этого года выдвинул требование об открытии рабочих мест и получения разрешения на деятельность для каждого пункта продаж CNG в отдельности. С 18 сентября он обязал все пункты продаж CNG приобрести это разрешение. Лицензии пунктов продаж CNG в Гемлике и Эскишехире были аннулированы по требованию SOCAR Turkey LNG из-за отсутствия свидетельства об опасности рабочего места".

Однако отмечено, что после получения свидетельства EPDK восстановит лицензию пунктов продаж.

"Мы считаем, что не стоит по-разному толковать данное событие, произошедшее из-за задержки в оформлении документов. SOCAR Turkey LNG обладает необходимой лицензией на продажу в других пунктах CNG", - сообщили в SOCAR.