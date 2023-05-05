Лео Докерти: Азербайджан выполняет стабилизирующую роль в регионе

Для участия в коронации Чарльза III председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в этом государстве с рабочим визитом.

Для участия в коронации Чарльза III председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Лондоне с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, 5 мая Сахиба Гафарова провела встречу с парламентским заместителем государственного секретаря Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

Л. Докерти приветствовал С.Гафарову, поблагодарил её за участие в церемонии коронования, отметил высокий уровень британско-азербайджанских отношений и растущую с каждым днем роль Азербайджана, важного партнёра в торговле и энергосекторе, как поставщика энергетических ресурсов в Европу. Как подчеркнул Л.Докерти, Азербайджан выполняет стабилизирующую функцию в своём регионе. Он с удовлетворением вспомнил свое посещение Баку в феврале нынешнего года, отметил важность проведённых в ходе той поездки визита встреч с азербайджанскими официальными лицами и поинтересовался деятельностью Милли Меджлиса.

С.Гафарова поблагодарила за оказанное ей гостеприимство. Она также говорила об основанном на взаимных доверии и поддержке динамичном развитии сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах.

Спикер подробно проинформировала собеседника о работе Милли Меджлиса, указала на вызывающий удовлетворение рост межпарламентских отношений и была рада вспомнить свой визит в Лондон в июле прошлого года, а также проведенные в его ходе встречи с руководством британского парламента.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала собеседнику о текущем положении дел в нашем регионе.

На встрече также обсуждались прочие вопросы, представляющие обоюдный интерес.