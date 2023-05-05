О нас

Лео Докерти: Азербайджан выполняет стабилизирующую роль в регионе

Лео Докерти: Азербайджан выполняет стабилизирующую роль в регионе Для участия в коронации Чарльза III председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в этом государстве с рабочим визитом.
Энергетика
5 мая 2023 г. 23:39
Лео Докерти: Азербайджан выполняет стабилизирующую роль в регионе

Для участия в коронации Чарльза III председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Лондоне с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, 5 мая Сахиба Гафарова провела встречу с парламентским заместителем государственного секретаря Великобритании по Европейскому региону Лео Докерти.

Л. Докерти приветствовал С.Гафарову, поблагодарил её за участие в церемонии коронования, отметил высокий уровень британско-азербайджанских отношений и растущую с каждым днем роль Азербайджана, важного партнёра в торговле и энергосекторе, как поставщика энергетических ресурсов в Европу. Как подчеркнул Л.Докерти, Азербайджан выполняет стабилизирующую функцию в своём регионе. Он с удовлетворением вспомнил свое посещение Баку в феврале нынешнего года, отметил важность проведённых в ходе той поездки визита встреч с азербайджанскими официальными лицами и поинтересовался деятельностью Милли Меджлиса.

С.Гафарова поблагодарила за оказанное ей гостеприимство. Она также говорила об основанном на взаимных доверии и поддержке динамичном развитии сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и прочих сферах.

Спикер подробно проинформировала собеседника о работе Милли Меджлиса, указала на вызывающий удовлетворение рост межпарламентских отношений и была рада вспомнить свой визит в Лондон в июле прошлого года, а также проведенные в его ходе встречи с руководством британского парламента.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала собеседнику о текущем положении дел в нашем регионе.

На встрече также обсуждались прочие вопросы, представляющие обоюдный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın dövlət naziri: "Azərbaycan regionda sabitləşdirici rol oynayır"

Самое важное

Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30
В городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
ФотоВ городе Губадлы заложен фундамент первого жилого квартала
4 мая 2023 г. 18:42
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Джебраильский район
4 мая 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi