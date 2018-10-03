Лавров: Участие ЕС в "Турецком потоке" возможно при наличии гарантий

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил участие Евросоюза и других стран в проекте "Турецкий поток" при наличии гарантий, что не повторится история с "Южным потоком".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил Лавров по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Есть возможность для "Турецкого потока" стать не только российско-турецким проектом, но и проектом с участием Евросоюза и заинтересованных стран при наличии, безусловно, гарантий, что не будет повторения того, что произошло с "Южным потоком", — заявил Лавров.

Россия в декабре 2014 года из-за неконструктивной позиции ЕС объявила о прекращении работы по проекту газопровода "Южный поток", который должен был пройти по территории Болгарии, Сербии, Венгрии, в пользу нового газопровода в сторону Турции ("Турецкий поток").

В октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток".