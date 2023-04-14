Лавров: Газовый союз между Узбекистаном, Россией и Казахстаном выгоден всем

Газовый союз между Узбекистаном, Россией и Казахстаном выгоден всем участникам.

Газовый союз между Узбекистаном, Россией и Казахстаном выгоден всем участникам.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистана, об этом заявил на брифинге в Самарканде министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Три страны, в том числе на уровне президентов, активно продвинулись в обсуждении этого масштабного проекта, который точно совершенно позволит укрепить энергетическую безопасность. Выгоды будут для всех, поскольку есть и поставщики газа, есть и те, кто в этом вопросе заинтересован. Когда стороны договариваются об условиях транзита и об условиях цены, и если всех все устраивает, выигрывают все", - заявил он.

Сам по себе вопрос газового союза в ходе заседания СМИД СНГ не обсуждался, поскольку напрямую к Содружеству отношения не имеет, подчеркнул Лавров.