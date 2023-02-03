Лаура Лохман: Дальновидность инвестирующего в развитие ВИЭ правительства Азербайджана впечатляет

США приветствуют усилия Азербайджана по развитию проектов по возобновляемой энергетике.

США приветствуют усилия Азербайджана по развитию проектов по возобновляемой энергетике.

Об этом в эксклюзивном интервью Report заявила советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман.

"Я думаю, что это видение правительства, а также местных компаний инвестировать в возобновляемые источники энергии, так что дальновидность и стратегическое видение впечатляют. У американских компаний есть очень хорошо развитые технологии и стратегии для реализации этих конкретных ресурсов, на данный момент это определенно может быть частью развития здесь, на Кавказе, и в Каспийском регионе", - заявила представитель Госдепа, комментируя возможность участия компаний США в проектах по ВИЭ в Азербайджане.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.