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Лаура Лохман: Азербайджан играет важную роль в реализации проектов в сфере ВИЭ

Лаура Лохман: Азербайджан играет важную роль в реализации проектов в сфере ВИЭ Азербайджан вносит существенный вклад в энергоснабжение европейских стран посредством Южного газового коридора.
Энергетика
2 февраля 2023 г. 15:18
Лаура Лохман: Азербайджан играет важную роль в реализации проектов в сфере ВИЭ

Азербайджан вносит существенный вклад в энергоснабжение европейских стран посредством Южного газового коридора.

Как сообщает Report, об этом советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Лаура Лохман заявила сегодня на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Гостья отметила, что на основе, созданной Южным газовым коридором, появились новые перспективы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, в том числе зеленого водорода, и подчеркнула важную роль нашей страны в реализации этих проектов.

Она передала поздравления в связи с подписанием между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии Соглашения о стратегическом партнерстве в области зеленой энергии.

На встрече была высоко оценена постоянная поддержка США реализации проекта Южного газового коридора и выражено удовлетворение успешным сотрудничеством между США и Азербайджаном в энергетическом секторе.

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Версия на английском языке Laura Lochman: Azerbaijan plays important role in implementation of energy projects
Версия на азербайджанском языке Laura Loxman: "Azərbaycan bərpaolunan enerji sahəsində layihələrin həyata keçirilməsində vacib rol oynayır"

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