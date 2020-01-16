Латвия заинтересована в транспортировке нефти через свои порты в Беларусь

Правительство Латвии заинтересовано в организации транспортировки нефти через латвийские порты в Беларусь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"С одной стороны можно транспортировать [нефтепродукты] из Беларуси через Латвию, через порты во весь мир, также можно обсуждать и другую возможность - импорта нефти со всего мира через Латвию в Беларусь", - сказал премьер-министр.

По его словам, стороны "обсуждают такие возможности". "Бизнес должен быть взаимовыгодным, именно здесь мы видим большие возможности для Латвии и Беларуси", - сказал он.

К.Кариньш отметил, что практические вопросы должны решать компании двух стран. "Что касается правительства, то оно в высшей степени заинтересовано в развитии этих возможностей. Здесь вопрос практический, надо общаться с терминалами, нужно общаться с железнодорожными компаниями, которые будут обеспечивать эти поставки", - сказал он.

По его словам, "что касается позиции Латвии, то она в этой сфере заинтересована в долгосрочных отношениях".

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в четверг встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В начале текущей недели посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис сказал, что в ходе визита в Минск латвийского премьер-министра стороны обсудят вопросы поставки нефти в Беларусь через порты Латвии. Ранее первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.