Лагард: снижение мировых цен на нефть полезно для мировой экономики

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Снижение мировых цен на нефть в целом положительно скажется на мировой экономике, заявила в понедельник в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

"Будут выигравшие и проигравшие, но в целом это хорошие новости для глобальной экономики", — сказала Лагард. При этом она признала, что снижение цен может ударить по экспортерам нефти.

На прошлой неделе на заседании в Вене страны-члены ОПЕК решили сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день до следующего заседания организации в июне 2015 года. Решение организации привело к обрушению цен на нефть, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".