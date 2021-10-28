Лагард назвала высокие цены на энергию одним из главных рисков для ЕС

Высокие цены на энергию являются одним из главных рисков для темпов восстановления экономики еврозоны в ближайшее время.

Высокие цены на энергию являются одним из главных рисков для темпов восстановления экономики еврозоны в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

"Восстановление экономики продолжает зависеть от динамики пандемии и прогресса вакцинации… Проблемы с поставками и возросшие цены на энергию являются основными рисками для темпов восстановления в краткосрочной перспективе", — сказала она.

Высокие цены на энергию в еврозоне могут снизить покупательскую способность в регионе в ближайшие месяцы, отметила Лагард.

Евросоюз, экономическим ядром которого является еврозона, столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.

"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.