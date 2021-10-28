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Лагард назвала высокие цены на энергию одним из главных рисков для ЕС

Лагард назвала высокие цены на энергию одним из главных рисков для ЕС Высокие цены на энергию являются одним из главных рисков для темпов восстановления экономики еврозоны в ближайшее время.
Энергетика
28 октября 2021 г. 18:18
Лагард назвала высокие цены на энергию одним из главных рисков для ЕС
Кристин Лагард

Высокие цены на энергию являются одним из главных рисков для темпов восстановления экономики еврозоны в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

"Восстановление экономики продолжает зависеть от динамики пандемии и прогресса вакцинации… Проблемы с поставками и возросшие цены на энергию являются основными рисками для темпов восстановления в краткосрочной перспективе", — сказала она.

Высокие цены на энергию в еврозоне могут снизить покупательскую способность в регионе в ближайшие месяцы, отметила Лагард.

Евросоюз, экономическим ядром которого является еврозона, столкнулся со значительным ростом цен на газ, который приводит к серьёзному удорожанию электроэнергии. Это давит на экономику и потребителей. При этом Еврокомиссия заявляла, что цены на "голубое топливо" цикличны, устанавливаются глобальным рынком, и одна из причин нынешнего скачка — восстановление мировой экономики. Еврокомиссия также отмечала, что "Газпром", основной поставщик газа в Евросоюз, хоть и выполняет долгосрочные контракты с покупателями, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал в предыдущие годы.

"Газпром" в октябре при этом отчитался, что экспорт газа компании в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, за январь-сентябрь увеличился на 15,3%, до 145,8 миллиарда кубометров газа. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок.

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