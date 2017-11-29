"Лаборатория Касперского" намерена внедрить систему безопасности на предприятиях SOCAR

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ "Лаборатория Касперского" ведет переговоры с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) о внедрении системы кибербезопасности на предприятиях компании.

Как сообщает Report, об этом сказал глава азербайджанского представительства "Лаборатория Касперского" Мушфиг Мамедов.

"Внедрение систем защиты в промышленной отрасли - это не вопрос одного-двух дней. Применение кибербезопасности в компаниях отличается от промышленных предприятий, где необходимо переговорить также с инженерами. Мы демонстрируем инженерам SOCAR системные решения. Считаем, что в ближайшем будущем будет достигнут положительный результат в переговорах с SOCAR", - сказал он.

Что касается конкретных предприятий, М.Мамедов сказал, что на сегодняшней конференции состоялись обсуждения с представителями SOCAR Methanol: "Эта система может применяться на всех предприятиях. Как вы знаете, на НПЗ имени Гейдара Алиева и ПО "Азерикимья" проводятся работы по модернизации и реконструкции. Мы хотим обеспечить эти предприятия системами промышленной безопасности".

Он также добавил, что риск кибератаки на промышленные предприятия намного выше, чем на корпоративные, и это может обойтись компаниям в миллионы долларов: "Крупным нефтяным компаниям необходимо уделять особое внимание защите промышленной системы, потому что атаки могут создать реальную физическую опасность или даже привести к катастрофе".