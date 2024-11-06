Кыргызстан предлагает создать в рамках ОТГ региональный центр по технологиям и "зеленым" инициативам

Кыргызстан предлагает в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) создать региональный центр по технологиям и "зеленым" инициативам для содействия развитию возобновляемых источников энергии.

Кыргызстан предлагает в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) создать региональный центр по технологиям и "зеленым" инициативам для содействия развитию возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Report из Бишкека, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапарова саммите ОТГ.

Жапаров подчеркнул значимость сотрудничества стран ОТГ в энергетической сфере.

Он напомнил, что Кыргызстан находится у истоков крупных рек Центральной Азии и обладает потенциалом для развития солнечной и ветровой энергетики. Также в стране ведется строительство 50 малых и средних ГЭС.

Отметив уже достигнутые договоренности с Узбекистаном и Казахстаном по проекту Камбар-Атинской ГЭС-1, Жапаров пригласил других партнеров Кыргызстана по ОТГ присоединиться к реализации этого проекта.

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